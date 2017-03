NRZ: Etwas Hoffnung aus den Niederlanden - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Aufatmen können die demokratischen Kräfte in Europanicht. Aber es macht ein gutes Gefühl, dass unsere niederländischenNachbarn eben nicht Geert Wilders die meisten Stimmen gegeben haben.Wilders, der nun schon seit Jahren hetzt und schürt und der bei allseiner Kritik keine echten Lösungen bietet. Er hat sein Wahlzielverfehlt, das muss er eingestehen. Dennoch: Sein recht hoherStimmenanteil muss nach wie vor jeden Demokraten alarmieren,wenngleich das Ergebnis insgesamt etwas hoffen lässt. Spätestens beider Wahl in Frankreich in wenigen Wochen werden wir sehen, ob auchdort die bisherigen Parteien die Radikale Marine le Pen in Schachhalten können. Dieses Eindämmen funktioniert am besten, wenn diePolitik die vorhandenen Probleme und Missstände offen und ehrlichanspricht - aber eben ohne Hass und mit einer Sprache, die jedemMenschen die Würde lässt. Ministerpräsident Mark Rutte hat in denletzten Tagen gezeigt, wie ein Politiker das Vertrauen derBevölkerung zurückerlangen kann: Mit deutlichen Worten und Taten andie Adresse der türkischen Regierung hat er klare Kante und Tatkraftbewiesen. Natürlich war das auch Taktik. Aber sein Handeln kommt anund wird auch honoriert werden, wenn diese Haltung dazu genutzt wird,das Land wieder zu einen. Zunächst aber muss eine handlungsfähigeMehrheit für die Zweite Kammer gefunden werden; das wird sicher nocheine Weile dauern. Aber am Ende wird es eine demokratische Regierungsein.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell