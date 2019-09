NRZ: Es gibt nichts schönzureden - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Der Albtraum der Volksparteien ist nicht wahrgeworden. Sie sind abgestraft worden, aber die AfD hat es nichtgeschafft, zur stärksten Kraft in Brandenburg oder in Sachsen zuwerden. Mit 30 Prozent plus hat die CDU in Sachsen ein respektablesErgebnis eingefahren, das wird den Druck von der angeschlagenenParteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nehmen. In Brandenburg kanndie SPD an der Regierung bleiben, auch wenn die Regierungsbildungkompliziert werden wird. Balsam für die geschundenesozialdemokratische Seele.Es gibt aber nichts schönzureden. Ein Viertel der Wähler hat sichfür eine Partei entschieden, die sich von einer rechtspopulistischenzu einer rechtsradikalen gehäutet hat, und in der nun jene Kräfteimmer stärker werden, die rechtsextremistisch sind. Wer die AfDgewählt hat, kann sich nicht herausreden. Er hat sein Kreuz bei einerPartei gemacht, die für Ausgrenzung religiöser Minderheiten steht,von einer homogenen Volksgemeinschaft träumt und offen mitVerfassungsfeinden paktiert.Es gibt dafür hinreichend ausgeleuchtete Gründe: Sehr vieleMenschen in den neuen Bundesländern fühlen sich noch immerbenachteiligt, als Bürger zweiter Klasse, gegängelt vom Westen.Bizarr ist: Eben diese ostdeutschen Wähler der AfD haben sich von denWestimporten Björn Höcke, Andreas Kalbitz oder Alexander Gauland einebillige und inhaltslose Illusion von Stolz und Würde verkaufenlassen, so wie sich zahlreiche Ostdeutsche in der Wendezeit vonwindigen westdeutschen Geschäftsleuten aufpolierte, aber schrottreifeGebrauchtwagen andrehen ließen.Mit Naivität lässt sich das Wahlverhalten allerdings nichtentschuldigen. Wer völkische Rassisten wählt, die einen sozialenNationalismus anstreben, muss sich den Vorwurf gefallen lassen,selbst ein solches Gedankengut zu hegen. Eine Konsequenz diesesWahlsonntags wird sein, dass nun auch in den AfD-Landesverbänden inden alten Bundesländern der rechtsextreme Flügel weiteren Aufwindbekommen wird. Jene, die sich in den Reihen der AfD noch alskonservativ verstehen, sollten der Partei den Rücken kehren, um demRechtskurs keine Legitimation zu verschaffen.In Brandenburg und Sachsen ist es nun an den der pluralistischenDemokratie verpflichteten Parteien, in den anstehendenKoalitionsverhandlungen würdevoll und anständig zu agieren; siemüssen in den kommenden Jahren offensiv deutlich machen, dass diefreiheitlich-demokratische Grundordnung, Toleranz und Menschlichkeitnicht verhandelbar sind.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell