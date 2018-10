NRZ: Einheit gibt's erst, wenn unser Grundgesetz überall gelebt wird - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Als Helmut Kohl 1990 "blühende Landschaften" in denneuen Bundesländern versprach - da hätte er sich wohl nicht träumenlassen, dass viele Menschen trotz bester Wirtschaftslage sounzufrieden in ihrem Land sind. Die Begriffe "Einheit" oder"Einigkeit" hört man in diesen Tagen kaum noch. Liegt es nur an derPolitik? Oder auch an uns selbst? Warum ist heute kaum jemand inFeierstimmung? Tatsächlich ist die Einheit nicht gelungen, wennBürger und viele Politiker unterschiedliche Sprachen sprechen. Wenn"Wessies" immer noch herablassend von "Problemen im Osten" reden; undumgekehrt einst erklärte Kommunisten plötzlich den radikalen Rechtenhinterherlaufen. Es ist eine komplexe und gefährliche Mischung, diegerade so viel Verdruss und auch Gewalt hervorbringt. Während WillyBrandt noch gehofft hatte, dass "zusammenwächst, was zusammengehört",driftet unsere Gesellschaft auseinander. Wie kann das gestopptwerden? Zunächst einmal muss die GroKo endlich Einheit stattStreitlust beweisen, trotz Seehofer. Will unsere Bundesregierungwirklich bis 2021 im Amt bleiben, muss sie sich enorm zusammenreißen.Beim Diesel-Thema stellt die Industrie sich quer, immerhin gibt's nuneine Art Einwanderungsgesetz. Vor allem muss die Bundesregierungherausstellen, wie wertvoll unsere freiheitlich-demokratischeGrundordnung ist: Niemand darf sie herabwürdigen, beschädigen odermissachten. Niemand aus den alten oder neuen Bundesländern, keinRadikaler und auch niemand, der geflüchtet oder eingewandert ist. Werin Deutschland lebt, soll alle Chancen haben, aber auch Regelnbefolgen. Das Grundgesetz ist der Maßstab. Natürlich kann man soetwas nicht einfach verordnen, man muss es auch vorleben: Die Städteund Gemeinden brauchen mehr Handlungsfreiheit vor allem bei densozialen Themen, die Regierung muss das Komplizierte verständlichmachen und noch mehr auf Bildung und Förderung setzen. Auch wirBürger können unseren Anteil leisten, wenn wir uns engagieren,Benachteiligten helfen, Kinder und Jugendliche unterstützen, dieÄlteren achten, Höflichkeit statt Radau walten lassen oder den Mundaufmachen, wenn es Ungerechtigkeiten gibt oder wenn gehetzt wird.Einheit herrscht erst, wenn unsere Werte von Demokratie, Offenheitund Toleranz von möglichst allen im Land geteilt werden. Ohne dieseEinigkeit kann keine Landschaft blühen. Im 29. Jahr nach derWiedervereinigung haben wir da noch eine Menge zu tun.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell