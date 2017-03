NRZ: Die Debatte geht am Problem vorbei - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Die Vorfeldorganisation der türkischenRegierungspartei AKP signalisiert, dass in den kommenden Wochen keinetürkischen Minister mehr in Deutschland auftreten werden. Das istpraktisch für die Bundesregierung. Sie wird nicht genötigt, eine soklare Ansage zu machen, wie es die Niederländer getan haben.Irgendwann hätte sich Berlin nicht mehr aus der Verantwortung stehlenkönnen. Der türkische Präsident legt die Nazikeule ja nicht aus derHand, wie es Kanzlerin Merkel verlangt hat. Er prügelt weiter aufEuropa ein. Der Auftritts-Stopp wird von Erdogan innenpolitisch alsein weiterer Beweis für die deutsche Boshaftigkeit verkauft werden;nach dem Motto: Dazu wurden wir gezwungen, um unsere armen Landsleutein Deutschland zu schützen. Aber geschenkt. Für das Innenleben dertürkischstämmigen Gemeinschaft und ihr Verhältnis zurMehrheitsgesellschaft ist die Maßnahme jedenfalls erholsam. Generellist die Empörung über die unsäglichen Ausfälle aus Ankara zwarverständlich; sie hat aber eine Debatte ausgelöst, die am Problemvorbeigeht. Man muss es immer wieder deutlich machen: Ein Nato-Land,ein enger Wirtschaftspartner, ein EU-Beitrittskandidat führt einengnadenlosen Krieg gegen die eigene kurdische Bevölkerung, lässtOppositionelle und Journalisten inhaftieren. Über die wahnhaft undlächerlich anmutenden Nazi-Vergleiche eines Erdogans und seinerVasallen kann man sich empören. Was diese Leute mit ihrem Land undmit den Menschen anrichten, muss man aber sanktionieren, falls esnoch europäische Werte gibt.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell