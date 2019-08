NRZ: DGB in NRW fordert ein Konjunkturpaket - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Für den Deutschen Gewerkschaftsbund in NRW sind dieSignale für eine Rezession besonders aus der Industrie ein Auftrag andie Politik: "Es häufen sich die Meldungen aus Betrieben inzahlreichen Branchen, die gravierenden Arbeitsplatzabbau planen.Daher dürfen wir nicht tatenlos abwarten, sondern müssen effektivgegensteuern - mit einem umfangreichen und langfristigenInvestitionsprogramm in Infrastruktur, Bildung, bezahlbarem Wohnraumund Klimaschutz", sagt Anja Weber, Vorsitzende des DGB in NRW zurNRZ. Der Ruf nach einem Konjunkturprogramm sei völlig berechtigt."Dazu gehört zwingend, den überschuldeten Kommunen schnell undkonsequent unter die Arme zu greifen. Die Landesregierung droht, dieChance zu verspielen, gemeinsam mit dem Bund endlich Lösungen zufinden", so Weber. Gute Vorschläge lägen schon lange auf dem Tisch,sie müssten nur aufgegriffen werden. Zudem müsse die LandesregierungSicherheit schaffen, wie es mit der Energiepolitik im Landweitergehe. "Viele Unternehmen halten Investitionsentscheidungenzurück, weil sie nicht sicher sind, wie lange ihre PlanungenGültigkeit hätten. Und auch das Handwerk ist auf langfristigangelegte Programme angewiesen, um die Arbeitsplätze zu schaffen, diejetzt notwendig sind", so die Gewerkschafterin.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell