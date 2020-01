NRZ: Coronavirus: Mundschutzverbot für Airport-Mitarbeiter

Essen (ots) - Das Coronavirus sorgt für Angst bei den Beschäftigten amDüsseldorfer Flughafen. Nach Informationen der "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung"(Freitagausgabe) wurde eine Mitarbeiterin der Fluggastkontrolle nach Hausegeschickt, weil sie im Transferbereich mit Mundschutz arbeiten wollte. "Das seinicht möglich, weil ich für Panik sorgen würde", so die Frau zur NRZ. Weil siedarauf bestand, sei sie vom Schichtleiter nach Hause geschickt worden.Kritik am Mundschutzverbot kam vom Betriebsrat und der Gewerkschaft Verdi. "Esgeht nicht um Panikmache, sondern um berechtigte Ängste der Beschäftigten",sagte Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. Er fordert, dass Fluggastkontrolleureaufgrund der weltweiten Verbreitung des Virus Mundschutz oder Masken tragendürfen und die vom Arbeitgeber bereit gestellt werden.Kötter Security, die im Auftrag der Bundespolizei die Kontrollen durchführt,schreibt in einem Aushang: "Die Bundespolizei hat mitgeteilt, dass eineTrageerlaubnis eines Mundschutzes für Luftsicherheitsassistenten (...) nichtvorgesehen ist." Stattdessen werden Gummi-Handschuhe und Desinfektionsmittelbereit gestellt. Verdi hat gestern das Bundesinnenministerium eingeschaltet.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58972/4507269OTS: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungOriginal-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell