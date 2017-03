NRZ: Bundesweit einmalig - 21.000 Betreute dürfen bei NRW-Wahl abstimmen

Essen (ots) - Bei der NRW-Landtagswahl am 14. Mai dürfenbundesweit erstmals auch Menschen an die Urne, die in allenAngelegenheiten unter Betreuung gestellt sind. Einer Studie zumWahlrecht von Menschen mit Behinderung zufolge sind das landesweitmehr als 21.000 Menschen - bei rund 13 Millionen Stimmberechtigten.Das berichtet die in Essen erscheinende Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung(NRZ, Mittwochausgabe). Bisher waren Menschen unter vollständigerBetreuung vom Wahlrecht ausgeschlossen. Kritiker sehen darin schonlange eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen: 2006hatten die Vereinten Nationen das Menschenrechtsübereinkommen überdie Reche von Menschen mit Behinderungen auf den Weg gebracht. Daringeht es auch um spezielle, auf die Lebenssituation behinderterMenschen abgestimmte Regelungen. Die Lebenshilfe NRW begrüßt dieNeuregelung. Dessen Änderung sei ein politischer Erfolg gegen dieDiskriminierung und für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen,so Sprecher Philipp Peters, Sprecher der Lebenshilfe NRW. "Der Umgangmit Behinderten soll normaler werden. Dazu gehört in einer Demokratieauch, dass jeder Mensch das Recht hat zu wählen", sagte Peters derNRZ. Wie viele der 21.000 Menschen tatsächlich wählen werden, istunklar.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell