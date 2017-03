NRZ: Brexit: EU muss Exempel statuieren - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Vielleicht merken Sie ja schon beim nächstenEnglandurlaub, dass die Insel weiter weg rückt. Gut möglich, dassdie Passkontrolle bald länger dauert, weil Kontinent-Europäern ebenhärtere Kontrollen drohen. Denkbar ist auch, dass der Ausflug für unspreiswerter wird, wenn das Pfund weiter an Wert verliert. Tatsächlichweiß niemand, was die künftigen Verhandlungen zwischen Großbritannienund der EU ergeben werden. Sicher scheint, dass es den britischenBürgern schaden wird. "Selbst schuld" könnte man nun rufen, weil sieja fürs Verlassen der EU gestimmt haben. Doch dies ist nur die halbeWahrheit: Die Abstimmung verlief fifty-fifty; nur die knappe Mehrheitverlangte den Ausstieg. Es waren jene, die den Boulevard-Blättern undden Populisten glaubten, dass mit dem Brexit alles besser werde:Sichere Grenzen, weniger Ausländer, mehr Geld für die eigeneKrankenkasse. Das meiste davon war schier gelogen oder starkübertrieben. - Jetzt haben alle die Konsequenzen zu tragen. Völligklar ist, dass die EU harte Verhandlungen führen muss. Schon imEigeninteresse, damit der Brexit keine Nachahmer findet.Premierministerin Theresa May wird zwar versuchen, mit einzelnenStaaten Sonderabkommen zu treffen. Aber zumindest auf europäischerEbene wird sie damit kaum durchkommen. Und US-Präsident Trump wird amEnde auch keine wirkliche Hilfe sein. So werden wir nun zwei JahreVerhandlungs-Stress erleben. In dieser Zeit muss Europa zeigen, wieattraktiv und stark es sein kann. Gut möglich, dass die Briten dannirgendwann "sorry" sagen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell