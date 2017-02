NRZ: Beschäftigte zittern nach teurem Ende des Stahl-Abenteuers - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Fast hätte das Abenteuer in den Sümpfen Brasiliensden ganzen Konzern versenkt. Mit Milliarden Euro ließen die einstigenThyssen-Krupp-Manager ein Stahlwerk aus dem Boden stampfen; vonAnfang an lag Unheil über der Investition. Thyssen-KruppsBrasilien-Desaster zeigt, wie eine von einigen gefällte EntscheidungZigtausende in Unsicherheit stürzen kann. Es klingt daher logisch,wenn der Konzern nun einen Schlussstrich unter seinSüdamerika-Abenteuer zieht.Acht Milliarden Euro kostet das Abenteuer bis zum heutigenBefreiungsschlag. Die Börse jubelt. Doch Arbeitnehmer muss dasalarmieren. Besonders im Stahlbereich in Duisburg herrscht Unruhe.Die Beschäftigten haben große Sorgen vor einem Stellenabbau.Wie der konkret ausfällt, kommt wohl erst im April heraus. Auch,ob die Stahlsparte mit Tata fusioniert. Kommt es so, hätteThyssenKrupp seine Wurzeln gekappt. Das Ende einer Ära. Der Vorstandträumt schon lange, Stahl zugunsten lukrativerer Sparten wie Aufzügeoder Dienstleistungen abzutrennen.Ob das die richtige Entscheidung ist - wer weiß das schon? Als derdamalige Vorstandschef Ekkehard Schulz in Brasilien Fundamente in denSumpf treiben ließ, jubelten nicht wenige. Er versprach damals, dassder preiswertere Stahl aus dem Urwald die Weiterverarbeitung inDuisburg und anderen Werken sichern werde. Es war ein Traum, einHirngespinst. Für das nun die Beschäftigten zittern müssen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell