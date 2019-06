NRZ: Armin Laschet (CDU) muss beim Klimaschutz Druck machen - ein Kommentar von HOLGER DUMKE zu den Kohle-Protesten in Aachen und im Rheinischen Revier

Essen (ots) - Rekordhitze von bis zu 38 Grad ist für die nächstenTage angesagt, auch an Rhein und Ruhr. Der Klimawandel mit seinenzunehmenden Wetterextremen wird nicht in Vergessenheit geraten, dasorgt er schon selbst für. Er verursacht dramatische Veränderungen inder Natur, treibt Menschen in die Flucht und kostet schon jetztselbst bei uns unfassbar viel Geld (z. B. in der Landwirtschaft, inden Wäldern). "Es muss sich etwas ändern": Diese Botschaft kommt solangsam in Politik und Wirtschaft an. Es mangelt nicht anAnkündigungen und Willensbekundungen. Was aber immer noch fehlt, jabitter vermisst wird, das sind echte Weichenstellungen, besser nochTaten. Und das treibt immer mehr Menschen um. Das Aktionswochenendeim Rheinischen Revier und Aachen hat gezeigt: Die Klimabewegung machtweiter Druck. Hier sorgen sich nicht nur junge Menschen um dieZukunft, und es sind viele. Keine Missverständnisse:Hausfriedensbruch oder gar Körperverletzung sind von Versammlungs-oder Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Wer Straftaten begeht, darf sichnicht über Konsequenzen wundern. Ändern muss sich aber was. DreiGigabyte schmutzige Kohlekraftwerkskapazität müssen bis Ende 2022 vomNetz. NRW-Ministerpräsident und CDU-Bundesvize Laschet muss Druckmachen - eine tolle Aufgabe für jemanden, der Kanzler werden will. Esgeht um nichts weniger als unsere Zukunft.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungNRW-RedaktionTelefon: 0201/8042787Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell