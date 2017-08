NRZ: Air Berlin, knifflig bis zur Bundestagswahl - von MANFRED LACHNIET

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Essen (ots) - Es war von Anfang an übermütig, als die kleine AirBerlin die damals schon angeschlagene Luftfahrsgesellschaft LTU fürviel zu viel Geld kaufte. Rein rational gesehen war das Geschäftunmöglich und unklug; aber Manager Joachim Hunold träumte vom Himmel.Jetzt erlebt er die Bruchlandung. Nun müssen wegen desManagement-Fehlers die Mitarbeiter um ihre Stelle bangen; Kunden umihre Reisen und auch der Flughafen Düsseldorf wird in Turbulenzengeraten. Vezockt haben sich zudem die Scheichs aus Abu Dhabi: Siemüssen nun viel Geld abschreiben. Auch sie träumten - von derEintrittskarte in den deutschen Markt und von einer Luft-Drehscheibean den Arabischen Emiraten. Vorbei. Die spannende Frage ist nun, obund wie die Lufthansa Air Berlin übernehmen kann. Konkurrent Ryanairwird das nicht hinnehmen und sicher klagen; Inhaber O'Leary wittertbereits ein deutsches Kartell. Damit liegt er nicht ganz falsch. Dennwenn Lufthansa mit Eurowings tatsächlich das Gros von Air Berlinübernehmen sollte, dann entsteht eine Marktmacht. Und für unsVerbraucher könnten die Flugpreise dann wohl steigen. Die Politik inBerlin steht nun fünf Wochen vor der Bundestagswahl vor einerkniffligen Aufgabe: Wie intensiv darf sie Air Berlin mitSteuergeldern retten; und wie beachtet sie dabei die europäischenMitbewerber? Leidtragende sind die Beschäftigten des Unternehmens.Sie waren jahrelang mit Millionen Passagieren unterwegs - und büßennun für die Träume und Fehler Einzelner.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell