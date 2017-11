NRZ: Afrika helfen? Nur mit fairem Handel - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Wer sich fragt, warum so viele Afrikaner dengefährlichen Weg nach Europa wagen, der muss sich nur umsehen: 1,3Milliarden Menschen leben dort, überwiegend jung. Viele sindverzweifelt, leben ohne Perspektive unter teils furchtbarenUmständen. Dass es so ist, hat vor allem mit uns zu tun. Da isteinmal das Erbe der brutalen Kolonialisierung, das immer noch spürbarist. Dazu strecken moderne westliche Handelsunternehmen dieafrikanische Wirtschaft zu Boden. Sie exportieren billigesHähnchenfleisch, was die dortigen Hühnerfarmen zugrunde richtet.Genauso verhält es sich mit Obst und Gemüse, das von Europa nachAfrika gelangt und den dortigen Bauern die Lebensgrundlage nimmt.Ähnlich sieht's bei Fischfang und Kleidung aus. Durch Waffenexportehelfen wir mit, dass afrikanische Potentaten Bürgerkriege anzettelnkönnen. Es ist grausam und grotesk, wie viele Westler in Afrika ihrGeschäft mit dem Elend machen. Und da wundern wir uns, wenn dieMenschen in eine bessere Welt fliehen wollen? Fluchtursachenbekämpfen - das ist nun ein Thema beim EU-Afrika-Gipfel. Richtig so,aber in Wahrheit geht es eher um "Fluchtbekämpfung". Man bezahltDiktatoren, damit sie ihre Einwohner bei sich behalten. - Genau dasist der falsche Weg. Die Staaten in Afrika brauchen keineSchmiergelder oder Entwicklungshilfe, sondern faire Handelsgeschäfte.Wenn die Bauern selbst produzieren und ihre Waren auf dem Weltmarktanbieten können, dann sind sie nicht mehr ohnmächtig-abhängig undmüssen auch nicht mehr flüchten. Das hört sich leicht an, ist aberkompliziert und langwierig. Doch an einem fairen Miteinander gehtkein Weg vorbei, wenn wir in Europa weiter in Frieden leben wollen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell