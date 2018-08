NRZ: AfD droht den Redaktionen - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Wenn ein AfD-Funktionär öffentlich ankündigt, dass"...Funkhäuser sowie die Presseverlage gestürmt und die Mitarbeiterauf die Straße gezerrt..." gehören - dann müssen auch wir bei der NRZdas als klare Drohung verstehen. Denn diese Facebook-Nachricht kannman nicht mehr als Einzelfall eines Verwirrten abtun. Die AfD istbesonders im Internet hoch aktiv. Selbst in harmlosen lokalen Gruppenund bei Vereinen schleusen sie Videos und Bilder mit immer dergleichen Botschaft ein: Der Staat ist morsch, die führenden Vertreterkorrupt, das System gehört gestürzt, und Flüchtlinge sindgemeingefährlich. - So zugespitzt wird das natürlich nichtformuliert, aber zwischen den Zeilen und Bildern muss das jeder genauso verstehen. Heimtückischer kann Propaganda nicht sein. Während dieAlternativen einst als konservative Euro-Kritiker starteten, steuernsie immer strammer ins Rechtsextreme und Menschenverachtende. FürGauland und Weidel ist der johlende Mob in Chemnitz völlig "normal".Den furchtbaren Tod eines Menschen schlachten sie für ihre Zweckeaus. Jeder muss das wissen, der tumbe Sätze und Videos weiterleitetoder unreflektiert nachplappert. Schlimm ist, dass die Mitglieder undSympathisanten immun gegen Fakten sind. Komplizierte Zusammenhängeoder Kompromisse lehnen sie ab. Parlamente und Justiz, zweiGrundfesten unserer Verfassung, gelten für sie nicht viel. Viellieber nutzen sie die Provokation, die gezielte Halbwahrheit und dasVerächtlichmachen demokratischer Strukturen. Man fragt sich, warumdie Partei noch kein Fall für den Verfassungsschutz ist. UnsereDemokratie muss sich wehren. Der einstige UN-Generalsekreatät KofiAnnan hat das treffen gesagt: Alles was das Böse braucht zutriumphieren, ist das Schweigen der Mehrheit.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell