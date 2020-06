NRW will zusätzlich 78 Millionen Euro für Ferienfreizeiten und Lernplattform bereitstellen

Sperrfrist: 18.06.2020 00:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Düsseldorf (ots) - Das Land NRW will über den Nachtragshaushalt einen Betrag in Höhe von insgesamt 78,42 Millionen Euro für Schulpolitik bereitstellen. Wie aus drei Vorlagen des Finanzministeriums für den Haushaltsausschuss hervorgeht, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag) vorliegen, sollen 40 Millionen Euro für Ferienangebote für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien zur Verfügung gestellt werden. Für Ferien-Betreuungsangebote für Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung sind 35 Millionen vorgesehen. Für die Lernplattform Logineo NRW plant das Ministerium 2,15 Millionen Euro für einen Messenger-Dienst ein, für die Bereitstellung von datenschutzkonformen Videokonferenzlösungen gibt es 1,27 Millionen Euro.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4626958OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell