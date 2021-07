NRW will Warn-SMS notfalls im Alleingang einführen

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will die sogenannte Warn-SMS zum Schutz der Bürger schnellstmöglich einführen. Wie die "Bild-Zeitung" in ihrer Freitagausgabe schreibt, will Laschet die dafür benötigte Technologie "Cell Broadcasting" rasch etablieren, notfalls sogar im Alleingang in NRW. Die Warn-App der Bundesregierung "NINA" stand nach der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz zuletzt in der Kritik - vor allem, weil Bürger selbst die Initiative zur Installation übernehmen müssen. Beim "Cell Broadcasting" muss hingegen keine App installiert werden und man benötigt noch nicht einmal ein modernes Smartphone - alle Nutzer in einem bestimmten Gebiet bekommen im Notfall automatisch eine Nachricht - sofern die Sendeinfrastruktur noch funktioniert.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte laut "Bild" intern ebenfalls erklärt, die Katastrophenwarnung per SMS einführen zu wollen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur