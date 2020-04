NRW will Förderung von Trainern bis Ende 2021 verlängern

Düsseldorf (ots) - Die NRW-Landesregierung plant nach Informationen der Rheinischen Post (Donnerstag), infolge der Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr die finanzielle Förderung der in den Sportfachverbänden angestellten Trainer bis 31. Dezember 2021 zu verlängern. Damit will das Land Kurzarbeit für die Trainer vermeiden und eine kontinuierliche Trainingsarbeit mit den Athleten gewährleisten. Die Finanzierung von Trainer-Verträgen ist in der Regel an den vierjährigen Olympischen Zyklus geknüpft. In der besonderen Situation der Corona-Krise wird der laufende Zyklus somit auf fünf Jahre verlängert, der kommende Zyklus hin zu den Spielen von 2024 in Paris soll dann auf drei Jahre verkürzt werden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4562338OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell