NRW stockt Pflegebonus um 500 Euro auf - Laumann fordert Arbeitgeber zum Zahlen von Tariflöhnen auf

Köln (ots) - Nordrhein-Westfalen will den sogenannten Pflegebonus für Beschäftigte in der Altenpflege um maximal 500 Euro auf bis zu 1500 Euro aufstocken. Das hat die schwarz-gelbe Landesregierung bei ihrer Kabinettssitzung am Dienstag beschlossen. "Ich freue mich sehr, dass die Arbeit der rund 260.000 Beschäftigten in der Altenpflege mit dem Pflegebonus gewürdigt wird", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe). "Ich gönne ihnen den Bonus von Herzen", fügte der CDU-Politiker hinzu. Laumann forderte die Arbeitgeber in der Pflege, die bisher keinen Tarifvertrag einhalten, auf, "endlich Tariflöhne" zu zahlen. "Wahre Würdigung von Arbeit drückt sich auch durch tarifliche Entlohnung aus", sagte der Minister. Die Bundesregierung hatte den Pflegebeschäftigten einen Bonus von bis zu 1000 Euro zugesagt. Für die Aufstockung durch das Land werden Haushaltsmittel in Höhe von rund 106 Millionen Euro bereitgestellt. Wann die Prämie ausgezahlt werden kann, steht noch nicht fest. Das Zeitfenster liegt zwischen Mitte Juli 2020 und Mitte Februar 2021. Der volle Betrag soll für Beschäftigte in Vollzeit gelten.