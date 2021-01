NRW setzt Erstimpfungen für eine Woche aus

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Wegen der Lieferverzögerungen von Biontech setzt NRW die Impfungen in Altenheimen und Krankenhäusern in der kommenden Woche aus. "Durch die geänderten Lieferplanungen von Biontech muss die Landesregierung die weiteren Impfplanungen nun anpassen: In der kommenden Woche finden keine neuen Erstimpfungen statt", sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums der "Rheinischen Post". Erst ab dem 1. Februar fänden in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen wieder neue Erstimpfungen statt.

NRW erhalte durch die Probleme bei Biontech 100.000 Impfdosen weniger als ursprünglich geplant, so der Sprecher weiter. Dadurch verzögert sich auch der Start der Impfzentren, in denen die mobilen über 80-Jährigen geimpft werden sollen: "Die Betriebsaufnahme der Impfzentren und die Erstimpfungen für die Über-80-Jährigen starten dann ab dem 8. Februar – eine Woche später als in der bisherigen Planung vorgesehen", so der Sprecher weiter. "Die Terminvergabe für die Über-80-Jährigen startet weiterhin wie geplant am 25. Januar." Bislang seien in Nordrhein-Westfalen rund 350.000 Erstimpfungen zum Schutz gegen das Coronavirus durchgeführt worden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur