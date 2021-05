DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalen öffnet die Impfkampagne für weitere Berufsgruppen.



Das hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf angekündigt. Termine können ab Donnerstag unter anderem von Impfwilligen vereinbart werden, die im Lebensmitteleinzelhandel, in der Justiz oder an weiterführenden Schulen beschäftigt sind./dot/beg/DP/mis