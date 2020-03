NRW gibt Corona-Erlass für Polizei heraus

Düsseldorf (ots) - Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat einen"Corona-Erlass" an alle Polizeidienststellen und Kreispolizeibehörden des Landesherausgegeben, wie die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Dienstag) ausSicherheitskreisen erfahren hat. "Es gibt einen konkreten Erlass zum ThemaCorona. Dabei handelt es sich um die Rahmen-Konzeption zur Pandemie-Vorsorge,der jetzt umgesetzt werden soll", bestätigte ein Sprecher des zuständigenLandesamtes für zentrale polizeiliche Dienste in Duisburg (LZPD). "Im Kern gehtes um die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit des Landes", so der Sprecher.Demnach gibt es für jede der 47 Kreispolizeibehörden in NRW einenPandemie-Koordinator, der sicherstellen soll, dass die Vorsorgemaßnahmenumgesetzt werden. Unterstützt wird der jeweilige Koordinator vonPandemie-Helfern. Dem Erlass zufolge gibt es spezielle Schutz-Sets für denEinsatz. "Wir haben Handschuhe und Schutzmasken, die auch wirklich schützen. Siewerden einsatzabhängig ausgegeben", so der Sprecher. Außerdem sieht der internePolizeiplan aus, dass im Notfall Kräfte verschoben werden können. "Sollte zumBeispiel im Kreis Heinsberg bei der Polizei die Hälfte der Belegschaftausfallen, können wir die entstandene Lücke durch Koordination und Verschiebunganderer Kräfte schließen", so der Sprecher."Es ist wichtig, dass die Handlungsfähigkeit der Polizei sichergestellt bleibt",sagte Michael Maatz, stellvertretender Landesvorsitzende der Gewerkschaft derPolizei (GdP). "Polizisten können Körperkontakt während des Einsatzes nichtvermeiden. Das gehört zur Polizeiarbeit dazu. Deshalb ist es sehr wichtig, dasssie auch durch entsprechende Kleidung gut geschützt sind", sagte Maatz. DerNRW-Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Erich Rettinghaus,erklärte: "Es ist gut, dass die Polizei weiß, wie sie im Ernstfall handeln soll.Wir Polizisten können schließlich nicht alle einfach zu Hause bleiben. Wirmüssen raus auf die Straße, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden", soRettinghaus.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4541809OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell