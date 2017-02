NRW führt als erstes Bundesland Hygiene-Ampel für Lebensmittelbetriebe ein

Düsseldorf (ots) - Nordrhein-Westfalen führt als erstes Bundeslanddie Hygiene-Ampel für Lebensmittelbetriebe und Lebensmittelherstellerein. Der Düsseldorfer Landtag hat heute den Gesetzentwurf derLandesregierung verabschiedet und den Weg für das neueTransparenz-System in Ampelfarbe frei gemacht. "Wir wollen denVerbraucherschutz stärken und ein neues Qualitätssiegel für gutarbeitende Lebensmittelbetriebe einführen. Denn davon profitierenalle", sagte der nordrhein-westfälische VerbraucherschutzministerJohannes Remmel nach der Verabschiedung des Gesetzes in Düsseldorf.Das neue Qualitätssiegel soll für mehr als 150.000Lebensmittelbetriebe und Lebensmittelhersteller nach einerfreiwilligen Übergangsphase verpflichtend sein.Bei Betrieben mit Kundenkontakt soll das neue Qualitätssiegel gutsichtbar direkt in den Läden ausgehangen werden. Alle anderenBetriebe, die ihre Produkte nicht direkt an die Endverbraucherinnenund Endverbraucher verkaufen, wie beispielsweiseLebensmittelhersteller oder weiterverarbeitende Betriebe,veröffentlichen ihr Ergebnis auf ihrer jeweiligen Internetseite."Andere Länder, wie etwa Dänemark, haben seit Jahren durchähnliche Transparenz-Systeme die Beanstandungsquoten bei denLebensmittelkontrollen senken können. In NRW führen wir jetzt alserstes Bundesland in Deutschland dieses System ein. Wir stärken damitden Verbraucherschutz und führen ein Qualitätssiegel ein, durch dassich die guten und redlich arbeitenden Betriebe einenWettbewerbsvorteil verschaffen können. Daher kennt das neueTransparenz-System auch nur Gewinnerinnen und Gewinner", betonteMinister Remmel.Die ausführliche Pressemitteilung und weiterführende Informationenfinden Sie hier: http://ots.de/mX5lmPressekontakt:Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- undVerbraucherschutz Nordrhein-WestfalenPressesprecher Frank SeidlitzTelefon: 0211/4566-294E-Mail: Frank.Seidlitz@mkulnv.nrw.deOriginal-Content von: Ministerium f?r Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, übermittelt durch news aktuell