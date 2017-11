NRW baut jährlich 25.000 Wohnungen zu wenig / LBS-Studie: Hochhäuser unbeliebt / Eigenheimbau nicht vernachlässigen (FOTO)

Münster (ots) -In NRW werden Jahr für Jahr 25.000 Wohnungen zu wenig gebaut. Zwarerholt sich seit Beginn der Finanzkrise der Bau von Etagenwohnungenlangsam. Am Tiefpunkt 2009 waren es gerade einmal 15.000, bis Ende2017 werden es 33.000 sein, was allerdings bei Weitem nichtausreicht. Zumal der Eigenheimbau bei rund 17.000 Wohnungen weiterstagniert. "Beides, Eigenheim- wie Mietwohnungsbau, brauchen wir, umden Druck aus dem Markt zu nehmen", betonte LBS-VorstandsvorsitzenderJörg Münning am Dienstag bei der Vorstellung der Studie "Wohnwünsche2017". Darin wurden die NRW-Bürger repräsentativ befragt, wie siemorgen wohnen wollen. Eines der Ergebnisse lautet: auf keinen Fall inHochhäusern.Die Kommunen unternehmen derzeit große Anstrengungen, umGrundstücke zu aktivieren und Genehmigungen zu beschleunigen. Diegroße Gefahr liege allerdings in der Wiederholung von Bausünden der60er und 70er Jahre. Hochverdichtete Vorstädte nach diesem Musterwürden auf massive Akzeptanzprobleme treffen, so Münning: "Gesuchtsind vor allem 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen in Gebäuden mit maximal 12Einheiten." Mieter wünschen sich sogar maximal sechs Parteien imHaus.Auch Eigenheime erfreuen sich großer Beliebtheit. Immerhin einViertel der Mieter wollen als Nächstes ein Ein-/Zweifamilien- oderReihenhaus mieten. Von den Eigentümern wollen sogar drei Viertel inein Eigenheim ziehen. Der Beitrag des Eigenheimbaus zurWohnraumversorgung dürfe somit auf keinen Fall unterschätzt werden,mahnte Münning.Nicht bestätigt wurde von den Befragten der vermeintliche Run aufdie Innenstädte. Vor zehn Jahren wollte jeder Zweite bei seinemnächsten Umzug in die City ziehen, aktuell sind es gerade noch 19Prozent. Hohe Preise und mangelndes Angebot dürften hier eine Ursachesein. Für das ländliche Wohnen gibt es mit 16 Prozent eine ähnlichhohe Nachfrage, die sich in den letzten zehn Jahren nicht veränderthat.Am meisten Zuspruch findet mit 40 Prozent die ruhigeStadtteillage. Die ehemals unbeliebten Stadtteilzentren arbeitetensich vom Schlusslicht (2008: 6 %) auf Platz 2 der Wunschziele vor.Insgesamt hat die Mobilität der NRW-Bürger deutlich zugenommen.Jeder zweite Haushalt plant in den nächsten Jahren einen Umzug oderschließt diesen zumindest nicht aus. Das sind doppelt so viele wienoch vor 10 Jahren. Der Wohnort muss dabei keineswegs nahe an derArbeitsstelle liegen - im Gegenteil: Im Schnitt würden die Bürger proWeg durchschnittlich 32 Kilometer pendeln, noch einmal 2 Kilometermehr als vor fünf Jahren. Soziale Bindung beim Wohnen zähltoffensichtlich deutlich mehr als kurze Wege zum Job. "Sicherheit","Ruhe" und "Gute Nachbarschaft" sind denn auch seit vielen Jahren diewichtigsten Kriterien bei der Wahl des Wohnumfeldes. Und: Dasschnelle Internet ist den Menschen inzwischen genau so wichtig wieEinkaufsmöglichkeiten in erreichbarer Nähe.Pressekontakt:Dr. Christian SchröderTel.: 0251/412 5125 oder 0171/76 110 93E-Mail: christian.schroeder@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell