NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze übernimmt Schirmherrschaft für deutsch-chinesisches Austauschprogramm von Huawei

Düsseldorf (ots) - Svenja Schulze, Ministerin für Innovation,Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, und YangTao, CEO von Huawei Technologies Deutschland, haben heute gemeinsamdie Teilnehmer des Huawei Studentenaustauschprogramms "Seeds for theFuture" nach China verabschiedet. Frau Ministerin Schulze übernimmtin diesem Jahr die Schirmherrschaft. Die Studenten werden morgen nachChina reisen und ein Programm von insgesamt vier Wochen absolvieren -u.a. in Peking, Shanghai und Shenzhen."Das Programm ist ein wichtiger Beitrag, nicht nur für diedeutsch-chinesische Freundschaft der Gegenwart, sondern auch weitdarüber hinaus. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehören zuden Entscheidungsträgern der Zukunft", sagte die Ministerin. "Und ichbin sicher: Die Erfahrungen und Einblicke, die sie in China erhalten,werden ihren Blick auf die Welt prägen und verändern. Deshalb freueich mich besonders, dass auch in diesem Jahr wieder viele Studierendeaus NRW teilnehmen."Yang Tao ergänzt: "Seeds for the Future ist das globaleLeuchtturmprojekt von Huawei im Bereich Hochschulaustausch und feiertin diesem Jahr bereits das fünfjährige Jubiläum in Deutschland. Wirfreuen uns, mit der Ministerin eine starke Partnerin an unserer Seitezu haben. Die hohe Nachfrage aus NRW unterstreicht einmal mehr diestarke Verbindung zwischen Huawei und dem IT- und BildungsstandortNordrhein-Westfalen."Seeds for the Future wurde 2008 von Huawei initiiert und trägtdazu bei, lokale IKT-Talente zu entwickeln, den Wissenstransfer zustärken, ein besseres Verständnis für und in demTelekommunikationssektor voranzutreiben und den Aufbau von und dieBeteiligung an regionalen digitalen Gemeinschaften zu verbessern.Huawei baut Seeds for the Future kontinuierlich und langfristigaus. Bis Ende 2016 wurde das Programm weltweit in 96 Ländernausgerollt. Bisher haben im Rahmen der Bildungsreisen des Programmsetwa 2.700 Teilnehmer China besucht. 2017 werden voraussichtlich 95Studentengruppen aus mehr als 90 Ländern nach China reisen.Die Reise nach Fernost kann auf Facebook, Twitter und derHuawei-Webseite verfolgt werden. Begleitmaterial in Form vonBlogbeiträgen, Fotos und Kurzfilmen ist unterhttp://www.huawei-studentenprogramm.de,https://twitter.com/china__insights undwww.facebook.com/ChinaInsights abrufbar.