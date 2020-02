NRW-Wirtschaftsminister: Thyssenkrupp muss aufholen und neue Partnerschaften suchen

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Düsseldorf (ots) - NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat dieVerantwortlichen des Stahlkonzerns Thyssenkrupp zu klugem Handeln aufgefordert."Jetzt kommt es darauf an, klug, innovativ und sozialverträglich zu handeln, umdieser Traditionssparte in Nordrhein-Westfalen eine gute Zukunft zuermöglichen", sagte Pinkwart der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag).Thyssenkrupp stehe am Anfang eines großen Umbauprozesses, besonders der Stahlstehe unter Anpassungsdruck. Es brauche aber noch erhebliche Investitionen undstrukturelle Anpassungen, um den Stahl wettbewerbsfähiger und klimafreundlicherzu machen. "Hier muss das Unternehmen noch kräftig aufholen und neue,verlässliche Partnerschaften suchen", sagte der NRW-Wirtschaftsminister. DieNachricht vom Stellenabbau schaffe Unsicherheit für die Mitarbeiter. "DieLandesregierung unterstützt die Branche mit eigenen Programmen auf derForschungs- und der Innnovationsseite und wirbt zusätzliche Bundes- undEU-Mittel ein, damit sich die Stahl-Unternehmen weiterentwickeln und zumBeispiel am Hochofen Kokskohle durch Wasserstoff ersetzen können", versichertePinkwart. Vom Stahl hingen viele Unternehmen ab, in einer sehr engenLieferkette: "Wir arbeiten sehr intensiv daran, dass diese Lieferkette inNordrhein-Westfalen auch in Zukunft stark und stabil bleibt und stehen in sehrengem Kontakt mit dem Unternehmen wie mit den Gewerkschaften und Betriebsräten."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4520947OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell