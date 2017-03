Langenfeld (ots) -ControlExpert GmbH, Industrieverein Langenfeld e.V. /NRW-Wirtschaftsminister Duin zu Besuch Dialog mit der Wirtschaft:Digitalisierung betrifft alleBei der gestrigen Veranstaltung "Dialog mit der Wirtschaft" sprachMinister Duin, seit 5 Jahren Wirtschaftsminister des Landes NRW, vormehr als 70 Gästen über "Fortschritt. Heimat. NRW.". Der Besuch desWirtschaftsministers fand beim Digitalisierungsexperten ControlExpertin Langenfeld statt.Im Rahmen der Veranstaltung "Dialog mit der Wirtschaft" sprachNRW-Wirtschaftsminister Duin vor Gästen, Mitgliedern desIndustrievereins Langenfeld und der Presse. Fokus lag auf dem Wandelder Wirtschaft durch Digitalisierung, die alle Bereiche des deutschenMarktes umfasst. Einleitende Worte erfolgten durch ControlExpertGründer und Geschäftsführer Gerhard Witte und Jens Geyer, MdL.Schlagwort des Abends war sicherlich: "3 K" (Köpfe, Kapital undKooperation). Deutschland hat heute schon die Köpfe, also fachlicheKompetenz, Digitalisierung umzusetzen und effizient zu nutzen. DiesesDenken, so die einhellige Meinung, muss jedoch schon viel frühereingeprägt und gefördert werden. Weiterhin sollten deutscheUnternehmen mehr Kapital für die eigene Digitalisierungbereitstellen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Hier fehlt esnoch an Mut gewisse Risiken einzugehen. Erfolg erfordert aber auchKooperation und zwar auf allen Ebenen. Der Dialog zwischen Wirtschaftund Politik ist hierbei ein entscheidender Faktor. In deranschließenden regen Diskussion stellte sich Minister Duin denkritischen Fragen und Anmerkungen der Teilnehmer. Bei einem GlasKölsch und netten Gesprächen ließ man die Veranstaltung ausklingen.ControlExpert - Redefining RulesControlExpert digitalisiert manuelle Prozesse von Versicherungen,Leasinggesellschaften, Autohäusern und OEM im Kfz-Bereich. AlsDienstleister vereinfacht und beschleunigt der Dienstleister komplexeVorgänge. Gestartet ist ControlExpert im Jahr 2002. Früher dauertedie Abwicklung eines Kfz-Schadens lange und kostete entsprechend vielGeld.Über die Jahre wurde das Wissen von Kfz-Meistern immer stärker inDatenbanken standardisiert und mit Herstellerdaten ergänzt. Dieeinzigartige Kombination von IT- und Kfz-Wissen ist dasErfolgsrezept: ControlExpert ist heute in der Lage, die Prüfung vonGutachten, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und Wartungsbelegenteilweise vollautomatisiert durchzuführen.Der Kunde partizipiert durch das von ControlExpert ermittelte hoheSparpotenzial und durch die deutlich beschleunigte Bearbeitung. DerDienstleister bearbeitet heute über 6 Mio. Kfz-Schäden im Jahr, mitüber 600 Mitarbeitern an 14 Standorten und das mit Produkten, dieindividuell an die lokalen Anforderungen im Land angepasst sind. Zuden Kunden zählen alle namhaften Kfz-Versicherungen,Leasinggesellschaften, Autohäuser und OEM.Pressekontakt:ControlExpert GmbHBeatrix Paeßens, Leiterin MarketingMarie-Curie-Straße 340764 LangenfeldTel.: 49 (0) 2173 / 84 9 84 - 638Mobil: +49 (0) 151 527 217 70E-Mail: B.Paessens@controlexpert.comNet: www.controlexpert.comJennifer Adler, Vertriebs- & Marketing-KoordinatorinMarie-Curie-Straße 340764 LangenfeldTel.: 49 (0) 2173 / 84 9 84 - 633Mobil: +49 (0) 151 527 217 68E-Mail: J.Adler@controlexpert.comNet: www.controlexpert.comOriginal-Content von: ControlExpert GmbH, übermittelt durch news aktuell