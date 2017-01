NRW-Wahl: Laschet schließt Große Koalition als Juniorpartner von Kraft nicht aus

Köln (ots) - Der Spitzenkandidat der NRW-CDU, Armin Laschet, würdenach der Landtagswahl im Mai gegebenenfalls auch als Juniorpartnereine Große Koalition mit Amtsinhaberin Hannelore Kraft von der SPDeingehen: "In einer Lage, wo wir ein Fünf- oderSechs-Parteien-Parlament haben, sollte man nur eine Zusammenarbeitmit extremen Parteien links und rechts ausschließen. Das ist daseinzige, was wir ausschließen", sagte Laschet auf entsprechendeNachfrage in der Interviewreihe "Roadtrip" des WDR-Magazins WESTPOL.Zugleich bekräftigte Laschet aber sein Ziel, als MinisterpräsidentKraft und ihre rot-grüne Koalition ablösen zu wollen: "Ich glaube,ein echter Wechsel, ein neuer Schwung in Nordrhein-Westfalen, ist nurmöglich, wenn man auch die Führungsverantwortung in der Regierunghat."Mit Quellenangabe WESTPOL (Sonntag, 15.01.2017, 19.30 Uhr im WDRFernsehen) ab sofort zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell