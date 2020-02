Düsseldorf (ots) - Der NRW-Verfassungsschutz beobachtet derzeit rund 1000AfD-Mitglieder, die dem national-völkischen "Flügel" der Partei angehören. Nacheinem Bericht der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) wird dieser Teil derAfD in NRW bereits seit 2018 beobachtet. Das Beobachtungsspektrum im Bereich der"Neuen Rechten", zu der auch die Identitäre Bewegung zähle, sei mit Blick aufden Flügel ausgeweitet worden. "Gemeinsam ist diesen Gruppierungen, dass dieGefahr besteht, über den migrations- und fremdenfeindlichen Diskurs denideologischen Nährboden für gewaltorientierte Rechtsextremisten zu bereiten",heißt es in einer Einschätzung des Verfassungsschutzes. Die Behörde erwartet,dass die Zahl der Rechtsextremisten in NRW auf über 4000 steigen wird. Vor einemJahr gingen die Behörden noch von 3225 Rechtsextremisten in NRW aus.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4527034OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell