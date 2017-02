NRW-Umweltminister Johannes Remmel überreichte auf der BIOFACH-Messe das GREEN BRANDS Zertifikat an die Destillerie DWERSTEG (FOTO)

Nürnberg (ots) -Anlässlich der BIOFACH (Weltleitmesse für ökologische Konsumgüterin Nürnberg) überreichte NRW-Umweltminister Johannes Remmel zusammenmit Norbert Lux, dem Initiator und Geschäftsführer derinternationalen GREEN BRANDS Organisation, das GREEN BRANDS Germany2017/2018 Zertifikat an Monika und Ludger Teriete, den Eigentümernder DWERSTEG Destillerie.Damit erhält die Destillerie zum dritten Mal in Folge diebegehrte, internationale Auszeichnung für ihre ökologischnachhaltigen Produkte. Vorangegangen war die erfolgreicheRe-Zertifizierung und damit der Beweis der hohen Qualität und desUmweltbewusstseins im Hause DWERSTEG.Der NRW-Umweltminister freute sich, bei seinem Besuch auf derBIOFACH die Glückwünsche zur Auszeichnung persönlich entbieten zukönnen und motivierte die Eheleute Teriete, den eingeschlagenen Wegbehutsam fortzuführen.Monika und Ludger Teriete freuen sich über diese erneuteAuszeichnung und die Glückwünsche von NRW-Umweltminister JohannesRemmel: "Mit dieser Auszeichnung können wir erneut die Qualitätunserer Produkte und unser Bemühen, unsere Nachhaltigkeitsleistungenzu optimieren, zum wiederholten Male belegen."Die internationale GREEN BRANDS Organisation zeichnet seit 2011 inÖsterreich und Deutschland ökologisch nachhaltige Marken(Unternehmen, Produkte, Dienstleister, Lebensmittel) in einemweltweit einzigartigen, dreistufigen Verfahren aus. Nach Bestehen dersehr aufwendigen Validierung entscheidet einehochrangige/hochkompetente Jury über die Vergabe des Gütesiegels.Bisher haben über 130 Marken das Verfahren erfolgreich bestanden,einige bereits zum dritten Mal. GREEN BRANDS wird demnächst auch inweiteren Ländern an den Start gehen.In Deutschland ist die dritte Verfahrensrunde seit Mitte 2016 invollem Gange bei der bereits über 25 Marken (erneut) ausgezeichnetwurden.Auf der soeben zu Ende gegangenen BIOFACH-Messe mit derangeschlossenen VIVANESS (Internationale Fachmesse fürNaturkosmetik), konnte die GREEN BRANDS Organisation auch dieaktuellen Zertifikate an lavera NATURKOSMETIK sowie AlmaWin, Klar,ViO BiO, WERKHAUS und Frosch an ihren Messeständen überreichen.Ende November 2017 wird das aktuelle Auszeichnungsverfahren miteiner Gala im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt beendet. Dabeiwerden alle ausgezeichneten Marken in feierlichem Rahmen geehrt unddas neue Buch der GREEN BRANDS Germany 2017 veröffentlicht.Pressekontakt:Norbert LuxE-Mail: Norbert.Lux@Green-Brands.orgTel.: 0911 - 97 99 599Original-Content von: Green Brands, übermittelt durch news aktuell