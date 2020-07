NRW-SPD für Maskenpflicht an Schulen

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Thomas Kutschaty, Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag, spricht sich für eine Maskenpflicht an den Schulen nach den Sommerfeien aus. "Gerade für die ersten Wochen ist die Maskenpflicht an allen Schulen sinnvoll", sagte Kutschaty dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe). Der Neustart nach den Ferien berge Risiken, weil viele Menschen auf engstem Raum zusammenkämen.

"Durch die Reiserückkehrer wird das Risiko noch einmal gesteigert. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, müssen wir die Schulen schnell wieder schließen", so der SPD-Politiker. Das müsse aber schnell und landeseinheitlich geregelt werden. "Zusätzlich brauchen wir mobile Testteams an allen Schulen", sagte Kuschaty. Die Frage der Maskenpflicht an Schulen würde sich gar nicht stellen, wenn die Landesregierung "eine vernünftige Teststrategie" in NRW hätte, fügte der Sozialdemokrat hinzu. "Wenn wir wissen, ob jemand infiziert ist, können wir sofort aktiv werden." Dann brauche man auch keine Maske. "Deshalb sollte die Landesregierung die Tests umgehend auch auf Schülerinnen und Schüler ausweiten und mit mobilen Testteams für eine entsprechende Infrastruktur sorgen", sagte der Fraktionsvorsitzende der Zeitung.

Foto: über dts Nachrichtenagentur