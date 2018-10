DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty hat das "Gute-Kita"-Gesetz von Bundesfamilienministern Franziska Giffey(SPD) gelobt. "Das wird für bessere Kitas sorgen. Da bin ich fest von überzeugt, weil wir hier deutlich mehr finanzielle Mittel bekommen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Es sei dringend nötig, zusätzliche Einrichtungen zu schaffen. Des Weiteren glaube er, dass abseits der Bemühungen auf Bundesebene die Landesregierungen "gut beraten" wären, "mit eigenen Mitteln was dabeizutun", so Kutschaty. Zu der Kita-Versorgungslage Nordrhein-Westfalens gab der Fraktionschef an, dass es "eine ganze Menge aufzuholen" gebe, gerade weil der Bedarf an Plätzen für unter Dreijährige gestiegen sei.

