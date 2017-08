NRW-Regierungschef Laschet für Lufthansa-Einstieg bei Air Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich für einen Einstieg der Lufthansa bei dem insolventen Konkurrenten Air Berlin ausgesprochen.



"Jetzt kommt es darauf an, Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen dauerhaft zu sichern. Ein Einstieg der Lufthansa wäre ein positives Signal", sagte Laschet der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe). Air Berlin erfülle eine wichtige Drehkreuzfunktion in NRW, die es ebenso wie die Arbeitsplätze vor Ort zu erhalten gelte.

Mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr habe Laschet bereits darüber gesprochen, berichtete die WAZ. Der Konzern will die Verhandlungen über die Übernahme von Teilen der Air Berlin nach eigenen Angaben zu einem schnellen und positiven Ergebnis führen./tsp/DP/zb