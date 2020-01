Köln (ots) - Düsseldorf/Berlin. Die Landesregierung stellt sich gegen den Planvon Köln, Düsseldorf und Bonn sowie weiterer 13 Städte und Gemeinden aus NRW,aus Seenot gerettete Bootsflüchtlinge freiwillig aufzunehmen. "WerBootsflüchtlinge bevorzugt aufnimmt, provoziert, dass sich noch mehr Menschen inHoffnung auf ein besseres Leben auf die Lotterie um Leben und Tod im Mittelmeereinlassen", sagte Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) dem "KölnerStadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). "Wir bekennen uns klar und unmissverständlichzu unserer humanitären Verantwortung bei der Aufnahme von Flüchtlingen", so derMinister weiter. Es müsse aber klar sein, "dass es in den Asylverfahren keinePrivilegierung einzelner Gruppen geben kann".Die 16 NRW-Kommunen sind Teil des Bündnisses "Sichere Häfen", dem sichbundesweit 120 Städte angeschlossen haben. Sie fordern Möglichkeiten für dieunkomplizierte Aufnahme von Menschen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettetwurden. Überdies wollen sie dazu beitragen, die humanitäreFlüchtlingskatastrophe auf den griechischen Inseln zu lindern und rund 1000unbegleitete Minderjährige, die dort zum Teil in Großzelten leben müssen,freiwillig und über die geltenden Zuweisungsquoten aufnehmen.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4496237OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell