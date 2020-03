NRW-Ministerpräsident Armin Laschet stellt sich am Freitag den Fragen der WDR 2 Hörer*innen zur Corona-Krise

Köln (ots) - Am Freitagmorgen, 20. März 2020, stellt sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet live den Fragen der WDR 2 Hörer*innen zur Corona-Krise.Eine Stunde lang, von 8 bis 9 Uhr, wird es bei den Moderatoren Jan Malte Andresen und Fabian Raphael um alle möglichen Fragen rund um das Virus und die ergriffenen Maßnahmen der Politik gehen.Bereits am Donnerstag hatte WDR 2 sein Publikum aufgerufen, der Redaktion Fragen an den CDU-Politiker zu schicken. Viele Hörerinnen und Hörer bewegt eine mögliche Ausgangssperre. Auch haben Sie Nachfragen zu den getroffenen Maßnahmen und dazu, wie über ihre Einhaltung gewacht wird.Wer eine Frage an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat, kann WDR 2 über die folgenden Kontaktmöglichkeiten erreichen:WDR 2 Hotline 0800 5678 222WhatsApp 0221 56789 222 facebook.com/wdr2 E-Mail wdr2@wdr.dewww.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4552494OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell