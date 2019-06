NRW-Ministerpräsident Armin Laschet appelliert an SPD: Koalition fortzusetzen ist auch staatspolitische Verantwortung

Bonn (ots) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident undstellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet hat an die SPDim Bund appelliert, die große Koalition fortzuführen. "Ich würde mirwünschen, dass sich der oder die neue Vorsitzende an denKoalitionsvertrag gebunden fühlt und mit uns erfolgreiche Politik biszum Ende der Legislaturperiode 2021 macht", erklärte Laschet beiphoenix (Dienstag, 04. Juni). Schließlich habe das Bündnis bislanggute Arbeit geleistet und besitze auch eine gesamtgesellschaftlicheVerantwortung. Ansonsten seien zum einen wichtige Vereinbarungen wieder Kohleausstieg gefährdet. "Dann fängt eine neue Regierung dawieder bei Null an", warnte Laschet. Und mit dem bevorstehendenBrexit und der deutschen EU-Ratspräsidentschaft stünden zum anderenwichtige außenpolitische Herausforderungen an. Deshalb seiKontinuität so wichtig.Laschet hielt es für denkbar, dass künftig die erstarkten Grünenzum Hauptgegner der Union im Wahlkampf würden. In vielen NRW-Städtenhätten die Grünen bereits am besten abgeschnitten. "Schon bei denNRW-Kommunalwahlen werden die Bürger die Frage beantworten müssen, obsie einen grünen Oberbürgermeister wollen." Auch auf Bundesebenekönne die Entwicklung ähnlich verlaufen. "Wenn es so bleibt, ist derWettbewerb um die Person des Kanzlers zwischen den beiden stärksten -und das könnten theoretisch auch die Grünen sein", meinte derCDU-Politiker. Mit dieser Partei müsse aus seiner Sicht in denkommenden Jahren gerechnet werden. "Die Wahrscheinlichkeit, dass dieGrünen in irgendeiner Form an einer nächsten Regierung beteiligt seinkönnten, ist derzeit nicht klein."Den Zustand der Union sah Laschet als deutlich verbesserungswürdigan. Das vergangene Jahr, das durch Streit mit der CSU geprägt gewesensei, wirke nach. "Das hat CDU und CSU fast zerrissen. Wir brauchenweniger Streit und mehr Handeln." Und unmittelbar vor der Europawahl"hat uns alle Rezo kalt erwischt". Für die Zukunft dürfe sich diePartei nicht nur über den Standort von Plakaten Gedanken machen, "wirmüssen auch eine solche Debattenkultur auf dem Schirm haben". InterneAnalysen kurz nach einer Wahl sah Laschet zudem kritisch, als einvermeintlicher Rechtskurs der Jungen Union für das schwacheAbschneiden verantwortlich gemacht wurde. "Man muss nicht amWahlabend um 22 Uhr sagen, wer alles schuld ist."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell