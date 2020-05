NRW-Lehrerverband kritisiert Chaos bei Grundschulöffnung

Sperrfrist: 02.05.2020 00:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Düsseldorf (ots) - Der Präsident des nordrhein-westfälische Lehrerverbands, Andreas Bartsch, hat Kritik an den Vorbereitungen für die Grundschulöffnung geübt. Bartsch sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag): "Die Irritationen in der Lehrerschaft sind inzwischen gewaltig. Wir benötigen eine gute, klare Planung und nicht das ewige Hin und Her der vergangenen Tage." Die Ministerin müsse sich besser mit dem Ministerpräsidenten abstimmen. "Um in ihrem Fall die Vertrauensfrage zu stellen, gibt es jetzt keinen Anlass", sagte Bartsch. Er forderte zudem vom Land langfristige Klarheit - etwa mit Blick auf das Abitur 2021: "Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass das ein Not-Abi wird. Der Jahrgang 2020 hatte ja immerhin 2/3 des Unterrichts absolviert. Aber schon jetzt ist doch klar, dass für den nächsten Jahrgang eine Mischung aus Präsenzunterricht und digitalem Lernen stattfinden muss." Bartsch verlangte, die Verantwortlichen sollten früh in die Planung gehen "und rechtzeitig die Kollegen mit ins Boot holen".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4585957OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell