NRW-Landesregierung plant Unterrichtung zur Braunkohle-Politik

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung wird nach dem vorläufigen Rodungsstopp im Hambacher Forst in der kommenden Woche im Landtag eine Unterrichtung zu den Konsequenzen für die Braunkohle-Politik im Rheinischen Revier und den Klimaschutz abgeben. Das bestätigte die Staatskanzlei am Sonntag auf Anfrage der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ, Montagsausgabe). Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) werde für die Plenartage ab kommenden Mittwoch beim Landtagspräsidium einen entsprechenden Tagesordnungspunkt beantragen, so die Staatskanzlei.

Foto: über dts Nachrichtenagentur