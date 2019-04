NRW-Integrationsminister will Einbürgerung schon nach vier Jahren

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalen will Einbürgerungen erleichtern. So sollen Zuwanderer mit "besonderen Integrationsleistungen" nach dem Willen des NRW-Integrationsministeriums schon nach vier Jahren Aufenthalt in Deutschland Anspruch auf eine Einbürgerung haben, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf das Landesressort. Eine entsprechende Initiative wird Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) demnach auf der am Donnerstag startenden Integrationsministerkonferenz in Berlin einbringen.

Bisher gilt eine Acht-Jahres-Frist für Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern, die bei besonderen Integrationsleistungen auf sechs Jahre verkürzt werden kann.

