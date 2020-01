NRW-Handwerk rechnet mit Tausenden neuen Jobs durch Klimapaket

Düsseldorf (ots) - Die Handwerker in NRW wollen 2020 Tausende neue Mitarbeitereinstellen, weil sie eine Flut von Aufträgen zur besseren Dämmung von Häusernerwarten. Andreas Ehlert an, Präsident der Dachorganisation Handwerk NRW, sagteder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag): "Allein 2019 hat sich die Zahlder Handwerksmitarbeiter im Regierungsbezirk Düsseldorf von 314.000 auf 320.000erhöht. Für 2020 rechne ich mit einem mindestens so hohen Wachstum, weil jaDachdecker, Elektriker, Stuckateure, Installateure und auch andere Berufe neueAufträge erhoffen können." Private Hausbesitzer können seit 1. Januar Ausgabenfür die Dämmung ihrer Immobilien zu einem Fünftel von ihrer Steuerschuldabziehen. Das umfasst auch den Einbau neuer Fenster und Heizungen. Über mehrereJahre können so bis zu 40.000 Euro eingespart werden. "Die Handwerker haben sichlange dafür eingesetzt, dass energetische Sanierung steuerlich gefördert wird",sagte Ehlert, der auch die Handwerkskammer Düsseldorf führt: "Jetzt stehen wirbereit, um die Aufträge abzuarbeiten."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4484087OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell