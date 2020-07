Köln (ots) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nimmt die ansteigenden Fallzahlen bei den Corona-Infektionen sehr ernst. "Wir beobachten das Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen sehr aufmerksam", sagte der Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochausgabe). "In den letzten drei Wochen gab es einen leichten Anstieg der Neuinfektionen, so dass wir heute in etwa bei einem Niveau von Anfang Mai sind", erläuterte Laumann. "Die Anzahl derjenigen, die aufgrund von COVID-19 stationär behandelt werden müssen, ist aktuell auf einem konstant niedrigen Niveau", fügte der Gesundheitsminister hinzu. Auch in NRW gebe es lokale Infektionsherde, so Laumann weiter. "Es gibt immer wieder aufkommende, kleinere Hotspots - derzeit insbesondere im Ruhrgebiet. Wir müssen weiter sehr wachsam sein", warnte der CDU-Politiker.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/4664405OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell