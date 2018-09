NRW-Energieminister Pinkwart verteidigt Räumungen im Hambacher Forst und kritisiert Pofalla

Bonn/Köln (ots) - NRW-Wirtschafts- und Energie Minister AndreasPinkwart hat den Polizeieinsatz und die Räumungen im Hambacher Forstverteidigt. "Wir haben uns an Genehmigungen zu halten, die demUnternehmen dort erteilt worden sind. Wer durch Besetzungen gegengeltendes Recht verstößt, muss dafür auch die Verantwortung tragen",so Pinkwart im phoenix tagesgespräch. Der Liberale kritisierte indiesem Zusammenhang auch Ronald Pofalla, einen der vier Vorsitzendender Kohle-Kommission, der einen Kohle-Ausstiegsplan bis 2038vorgelegt hatte. Dies sei kaum plausibel, denn die ErneuerbarenEnergien seien erst im Aufbau. "Wir kommen da mit denRahmenbedingungen nicht voran, um dort gesicherte Leistungvorzuhalten. Statt hierüber nachzudenken, schalten wir schon dennächsten Stecker aus. Das kann so nicht funktionieren", meinte derNRW-Minister.Pinkwart nahm den Energiesektor insgesamt gegen Kritik in Schutz.Deutschland verfehle seine Klimaschutzziele vor allem, weil man imVerkehrs- und Wärmebereich nicht voran komme. Man dürfe nicht immernur die Energiebereich in den Blick nehmen, "der schon viel geleistethat und dort versuchen, die Schrauben immer enger anzuziehen - zuLasten der Energieversorgungssicherheit, der Bezahlbarkeit und zuLasten von Arbeitsplätzen", erklärte der NRW-Minister.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell