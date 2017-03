NRW-CDU will Konkretisierung des Bundestagswahlprogramms vor Landtagswahl

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Die nordrhein-westfälische CDU drängt Parteichefin Angela Merkel, das Bundestagswahlprogramm noch vor der NRW-Landtagswahl im Mai zu konkretisieren. "Wir sind als CDU gut beraten, noch rechtzeitig vor der NRW-Wahl eigene inhaltliche Akzente zu setzen", sagte der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Günther Krings, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe). "Noch vor dem Beschluss unseres Wahlprogramms sollte klar werden, wie wir die Mitte der Gesellschaft bei Steuern und Abgaben entlasten wollen."

Krings, der auch parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium ist, forderte von seiner Partei mehr Begeisterung für die eigene Sache: Man könne aus den vergangenen Wochen etwas lernen: Man müsse "an den eigenen Sieg glauben und das auch ausstrahlen", sagte er. In Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai gewählt. Die Wahl in dem bevölkerungsreichsten Bundesland gilt als die wichtigste Landtagswahl. CDU und CSU wollen ihr gemeinsames Wahlprogramm erst im Juli vorlegen. CSU-Chef Horst Seehofer hatte jüngst angekündigt, der Wahlkampf werde nach der NRW-Wahl losgehen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur