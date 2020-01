NRW-Arbeitsagenturen geben 2019 halbe Milliarde Euro für Qualifizierung aus

Düsseldorf (ots) - Für Qualifizierungsmaßnahmen haben die Arbeitsvermittler inNRW 2019 mehr als eine halbe Milliarde Euro ausgegeben. "Wir haben bis MitteDezember 527 Millionen in die berufliche Weiterbildung Arbeitsloser undBeschäftigter investiert", sagte der neue Chef der NRW-Regionaldirektion derBundesagentur für Arbeit, Torsten Withake, der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag). "Das sind fast 50 Millionen Euro mehr als noch im Vorjahr." Trotz desgesunkenen Beitrags zur Arbeitslosenversicherung will Withake das ThemaQualifizierung "auf gar keinen Fall" zurückfahren: "Wenn es zu beitragsbedingtenEinsparungen kommt, werden wir das Geld an anderer Stelle sparen. AmQualifizierungsbudget wird nicht gerüttelt. Das wird eher noch steigen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4482629OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell