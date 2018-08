NRG Metals: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "NRG Metals":

Für die Aktie NRG Metals aus dem Segment "Diversified Metals & Mining" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Venture am 28.08.2018 ein Kurs von 0,225 CAD geführt.

Unsere Analysten haben NRG Metals nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über NRG Metals wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält NRG Metals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die NRG Metals sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu NRG Metals vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die NRG Metals. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 0 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -100 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 0,225 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: NRG Metals erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 95,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 1,91 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +93,33 Prozent im Branchenvergleich für NRG Metals bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,91 Prozent im letzten Jahr. NRG Metals lag 93,33 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.