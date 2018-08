NRG Energy: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Weitere Suchergebnisse zu "NRG Energy":

Der NRG Energy-Kurs wird am 13.08.2018, 09:50 Uhr an der Heimatbörse New York mit 33,78 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".

Die Aussichten für NRG Energy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die NRG Energy-Aktie hat einen Wert von 13,49. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (32,23). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist NRG Energy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für NRG Energy.

2. Dividende: Derzeit schüttet NRG Energy niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Utilities. Der Unterschied beträgt 3,08 Prozentpunkte (0,36 % gegenüber 3,44 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die NRG Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die NRG Energy-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu NRG Energy vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -2,34 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (33,79 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält NRG Energy somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.