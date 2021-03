NRG Energy: Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "NRG Energy":

In der aktuellen Sitzung notiert die NRG Energy Inc. (NYSE:NRG) handelt bei $40,05, nach einem Rückgang von 0,96%. Im letzten Monat fiel die Aktie um 6,32%, aber im letzten Jahr stieg sie sogar um 12,98% an. Mit einer fragwürdigen kurzfristigen Performance wie dieser, und einer großartigen langfristigen Performance, sollten langfristige Aktionäre vielleicht anfangen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens zu untersuchen.

Unter der Annahme, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung