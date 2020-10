NQ Minerals erzielt in der Mine Hellyer im 3. Quartal 2020 hervorragende Ergebnisse

Quelle: IRW Press

London, Vereinigtes Königreich – 13. Oktober 2020 – NQ Minerals Plc (AQSE:NQMI, OTCQB:NQMLF, US ADR OTCQB:NQMIY) („NQ“ oder das „Unternehmen“ oder die „Gruppe“) freut sich, das Produktionsergebnis und das nicht testierte Finanzergebnis seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Hellyer Gold Mines Pty Ltd. („Hellyer“) für das am 30. September 2020 endende Quartal (3. Quartal 2020) bekannt zu geben.

Die Produktion von Bleikonzentrat stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung