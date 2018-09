NPROXX und Pronexos - aus EMS gehen zwei neue Unternehmen hervor

Jülich, Deutschland und Almelo, Niederlande (ots/PRNewswire) -Führender Anbieter von hochwertigen Kohlefaserprodukten undSpezialist für Fertigungsdienstleistungen teilt sich, da dieWasserstoffwirtschaft Fahrt aufnimmt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/748978/NPROXX_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/748979/Pronexos_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/748980/NPROXX_Pronexos.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/748982/Pronexos_NPROXX.jpg )EMS, ein führender Anbieter von hochwertigen Kohlefaserproduktenund Spezialist für Fertigungsdienstleistungen teilt sich in zwei neueUnternehmen: NPROXX und Pronexos. NPROXX wird das Geschäft mitWasserstoffspeichern weiterentwickeln, wobeiCarbonfaser-Druckbehälter zum Einsatz kommen. Pronexos führt alleanderen Geschäftstätigkeiten fort, die bisher unter der Marke EMSversammelt waren.Kohlefaser-Druckbehälter für die Wasserstoffwirtschaft"Grund für die Aufteilung ist die Entstehung einer neuenWasserstoffwirtschaft", erklärt Reinhard Hinterreither, der NPROXXgemeinsam mit Olivier Marques-Borras leiten wird."Wir sind davon überzeugt, dass Wasserstoff eine wichtigeEnergiequelle der Zukunft sein wird. Es ist unser Anspruch, dassunsere Lösungen eine bedeutende Rolle in diesem neuen, spannendenGeschäftsfeld spielen. Deswegen bieten wir unsere Druckbehälter vonnun an international unter der neuen Marke NPROXX an."Als erster Schritt wird ein neuer NPROXX-Hauptsitz zum 1. Oktoberin Heerlen, Niederlande, eröffnet. Die NPROXX-Produktionskapazitätenam Standort Jülich, Deutschland, werden erweitert. Die Aktivitätenvon Pronexos (CFK-Walzen für den Papier-, Film-, Folien- undConvertingsektor sowie Fertigungsleistungen für die Luft- undRaumfahrt- und für die Halbleiter-Industrie), werden an beidenStandorten in Almelo (Niederlande) und Jülich (Deutschland)weitergeführt. Der Name EMS wird von nun an nicht mehr verwendet.Die neuen Websites sind unter www.nproxx.com und www.pronexos.comverfügbar.NPROXX:info@nproxx.com+49-(0)2461-65-7200Pronexos:+31-(0)-54654-4030info@pronexos.comOriginal-Content von: NPROXX and Pronexos, übermittelt durch news aktuell