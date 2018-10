NOZ: Nach mutmaßlichen Verstößen: Tierärztliche Vereinigung fordert Videoüberwachung in Schlachthöfen

Osnabrück (ots) - Tierärztliche Vereinigung fordertVideoüberwachung in SchlachthöfenNach mutmaßlichen Verstößen in Betrieb bei Osnabrück: "Vorbild anEngland nehmen" - Blaha: Fehlt am politischen Willen, Missständeeffektiv zu behebenOsnabrück. Nach dem Bekanntwerden mutmaßlicher Tierschutzverstößeauf einem Schlachthof im Landkreis Osnabrück fordern Experten dieVideoüberwachung auf den Betrieben. Thomas Blaha, Vorsitzender derTierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT) sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung": "Wir brauchen Videokameras auf denSchlachthöfen, um Tierschutzverstöße zu dokumentieren. Hier muss sichDeutschland ein Vorbild an England nehmen." Ab dem 5. November sindKameras in den Schlachthöfen des Landes Pflicht, im NachbarlandSchottland wird darüber beraten.Blaha sprach sich zudem dafür aus, eine deutschlandweiteTiergesundheitsdatenbank aufzubauen. "Darin könnte festgehaltenwerden, wie viele Tiere auf einem Bauernhof sterben, welcheKrankheiten im Schlachthof festgestellt werden und wie viele Kadaverin Tierkörperbeseitigungsanstalten angeliefert werden", sagte deremeritierte Professor für Epidemiologie. Mithilfe dieser Datenkönnten Veterinärämter effektiver kontrollieren als es derzeit derFall sei.Blaha kritisierte, dass keine Konsequenzen aus den regelmäßigenTierschutzskandalen gezogen würden. Es werde lediglich über denEinzelfall gesprochen. Dabei seien die Indikatoren für den Tierschutzbekannt. Es müsse nicht mehr geforscht, sondern lediglichentsprechende Daten zusammengeführt werden. Blaha: "Es fehlt einfacham politischen Willen, Missstände effektiv zu beheben."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell