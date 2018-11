NOZ: Weil gegen Russland-Sanktionen und für Nord-Stream 2

Osnabrück (ots) - Weil gegen Russland-Sanktionen und fürNord-Stream 2Ministerpräsident reist nach MoskauOsnabrück. Ungeachtet der neuen Spannungen zwischen Russland undder Ukraine hat Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Chef StephanWeil für eine Fortführung von Dialog und Annäherung zwischenWesteuropa und Russland plädiert. Über weitere Sanktionen zu reden,sei schädlich.Weil sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", "es gibt berechtigeZweifel daran, dass die bisherigen Sanktionen die gewünschtenErgebnisse gebracht haben. Deswegen wäre es gut, wenn die weiterepolitische Entwicklung eine Lockerung und Aufhebung der Sanktionenermöglichen würde". Erst recht halte er nichts davon, die bestehendenSanktionen noch weiter zu verschärfen, wie jetzt zum Teil gefordertwerde. "Das würde die Beziehungen zu Russland weiter verhärten, ohneirgendeinen Nutzen zu erbringen", sagte Weil.Der SPD-Landeschef sieht trotz des Drängens der USA und derUkraine auch keinen Anlass, von den Planungen für dasdeutsch-russische Pipelineprojekt Nord Stream 2 abzuweichen. "Erdgasmuss auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgungbei uns leisten. Das Vorhaben nutzt vor allem derVersorgungssicherheit und ist in unserem Interesse", sagte Weil.Der Ministerpräsident bricht am Sonntag zu einer dreitägigen Reisenach Russland auf. Auf dem Programm stehen politische Gespräche inMoskau.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell