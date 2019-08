NOZ: Zahl der Verfahren vor Arbeitsgerichten sinkt auf neuen Tiefstand

Osnabrück (ots) - Zahl der Verfahren vor Arbeitsgerichten sinktauf neuen TiefstandRückgang um 50 Prozent seit 1995 - Linkspartei: Entwicklung"besorgniserregend"Osnabrück. Immer weniger Arbeitnehmer klagen gegen ihreUnternehmen. 2018 starteten vor Deutschlands Arbeitsgerichten 320.094neue Verfahren. Das waren nur noch halb so viele wie 1995 und runddrei Prozent weniger als 2017. Das geht aus Zahlen des StatistischenBundesamtes hervor, die die Linkspartei ausgewertet hat und die der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegen.Der ganz überwiegende Teil der Klagen wurde von Arbeitnehmerneingereicht. Es dominierten Streitigkeiten über den Fortbestand desArbeitsverhältnisses (127.963), darunter in erster LinieKündigungsschutz- (122.858), und Zahlungsklagen (71.922), zumBeispiel auf ausstehenden Lohn.Während zahlreiche Gerichtsbarkeiten über Überlastung klagen, istbei den Arbeitsgerichten kein Antrags-Stau zu verzeichnen: 319.381Fälle wurden im vergangenen Jahr erledigt, das entspricht der Zahlder neuen Verfahren. Nur bei Streitigkeiten um tariflicheEingruppierung hat es - auf sehr niedrigem Niveau - einen leichtenZuwachs gegeben.Dass trotz steigender Beschäftigtenzahlen und damit steigendenarbeitsrechtlichen Konfliktpotenzials seit Jahren immer wenigergeklagt werde, sei "besorgniserregend", sagteLinken-Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann der "NOZ". Ein Grundsei der Rückgang der Tarifbindung und damit der Mitgliedschaft in denGewerkschaften. "Ohne gewerkschaftliche Unterstützung scheuen vieleArbeitnehmer vor Arbeitsgerichtsverfahren zurück und fordern ihreRechte nicht ein." Zimmermann forderte: "PrekäreBeschäftigungsverhältnisse müssen durch gute,sozialversicherungspflichtige Arbeit ersetzt werden, damit wiedermehr Menschen von ihren Arbeitnehmerrechten Gebrauch machen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell